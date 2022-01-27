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Общество27 января 2022 8:22

В Тверской области депутата лишили полномочий за непредоставление сведений о доходах

Депутат лишён полномочий по иску прокурора
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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За непредоставление сведений о доходах депутата лишили полномочий в Тверской области.

За непредоставление сведений о доходах депутата лишили полномочий в Тверской области.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Депутат Совета депутатов "Городское поселение - город Белый" лишён полномочий после иска прокурора в суд. Подробности инцидента 27 января сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в октябре 2021 года прокуратура проверяла соблюдение антикоррупционного законодательства и выяснила, что один из депутатов местного представительного органа власти в течение двух лет не отчитывался о доходах.

Он не предоставлял сведения не только о своих доходах, но и доходах супруги, несовершеннолетних детей и имуществе, которым он владеет.

Суд по требованию прокурора возложил обязанность на Совет депутатов города Белый включить в повестку дня рассмотрение вопроса о прекращении полномочий депутата. Совет депутатов решение суда исполнил.

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