В Тверской области в память о снят блокады Ленинграда проходит акция «Блокадный хлеб»

«Блокадный паек» – 125 грамм хлеба. Фото: ПТО

Сегодня, 27 января, исполнилось 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она продолжалась 872 дня.

За это время в городе на Неве погибло около миллиона человек, большинство - от голода и лишений.

В этот день в регионах страны, в том числе в Тверской области, проходит традиционная акция «Блокадный хлеб».

В ходе нее волонтёры раздают «блокадный паек» – 125 грамм хлеба. Это минимальная норма, которая полагалась жителям Ленинграда в сутки на человека в самый тяжелый период блокады.

В Твери акция начнется в 12:00 на пересечении улицы Трёхсвятская и бульвара Радищева.

Губернатор Игорь Руденя сегодня направил телеграмму главе Санкт-Петербурга Александру Беглову и жителям города.

- Сколько бы лет ни прошло, в народной памяти будет жить подвиг мужественных и отважных защитников города на Неве. Их стойкость и готовность идти до конца в борьбе за свободу и независимость нашей Родины стали несокрушимым оружием, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона также выразил слова признательности членам Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда».