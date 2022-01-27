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Происшествия27 января 2022 7:43

В Тверской области мать проломила череп месячному младенцу

Малыш госпитализирован в областную больницу
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Травмированный малыш госпитализирован в областную больницу Твери.

Травмированный малыш госпитализирован в областную больницу Твери.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ночь с 25 на 26 декабря 20-летняя мать в Нелидово ударила плачущего месячного младенца. Малыш получил тяжелые травмы головы. Подробности происшествия пояснили в областной прокуратуре, ведомство по данному случаю организовало проверку.

Известно, что у малыша повреждены кости черепа. Он госпитализирован в детскую областную больницу.

- Прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым дано поручение Нелидовскому межрайонному прокурору организовать проверку по факту нанесения месячному ребенку тяжких телесных повреждений, причиненных его матерью, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей малыша и органов профилактики.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.