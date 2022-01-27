Тверская область присоединилась к новому этапу программы «Туристический кэшбек»

В Тверской области можно отдохнуть с выгодой. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области по программе «Туристический кэшбек» можно вернуть 20% стоимости за готовый тур или отдых в отеле при покупке до 12 апреля. На сайте мирпутешествий.рф собрано более 150 предложений в регионе от туроператоров и отельеров.

В программе «Туристический кэшбек» участвуют 20 отелей Верхневолжья и туроператоры с готовыми турами в Тверь и малые города. Разработаны программы «Светлый праздник Пасхи на Селигерии», «Сапожное царство: Талдом-Кимры», «Тверская мозаика: Тверь, Василёво, Торжок, Домотканово» и другие предложения.

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле можно до 12 апреля, отправиться в поездку - по 30 апреля, в круиз - с начала навигации до конца мая. Выбрать круиз с кэшбеком в Тверскую область можно более чем из 10 предложений.

Выбрать подходящее предложение можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф и следить за анонсами в социальных сетях #WelcomeTver

- Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места, - считает губернатор Игорь Руденя.