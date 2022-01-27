Серия циклонов готовится атаковать Тверскую область

В последние дни января в Тверскую область придут снегопады и метели. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Череда циклонов принесёт в Тверскую область снегопады и метели. Такой прогноз дают в Гидрометцентре.

Сейчас циклонический фронт на подходе к региону, в четверг будет ясно и до -8 градусов. Вьюжить начнёт с пятницы, 28 января. Снегопады продолжаться все выходные и захватят начало предстоящей недели.

Влажность воздуха 80-95 процентов. Атмосферное давление ниже нормы 735 см.рт.ст. Температура в выходные будет колебаться у комфортных значений - 3, - 5 градусов днем и до -7 градусов ночью.