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Общество27 января 2022 4:38

В Твери транспортная полиция провела рейд у «народной тропы» под Горбатым мостом

Горожане часто переходят здесь железнодорожные пути, рискуя жизнью
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Полиция ловила жителей Твери, которые рискуют жизнью под Горбатым мостом. Фото: пресс-служба линейного отдела МВД России на станции "Тверь"

Полиция ловила жителей Твери, которые рискуют жизнью под Горбатым мостом. Фото: пресс-служба линейного отдела МВД России на станции "Тверь"

В Твери под Горбатым мостом сотрудники транспортной полиции и "Тверской дистанции пути" РЖД провели рейд у «народной тропы» через железнодорожные пути. Подробности рейда 26 января рассказали в пресс-службе линейного отдела МВД России на станции "Тверь".

Местные жители привыкли переходить в этом месте железнодорожные пути, забывая о том, что это может быть смертельно опасно. Даже во время рейда на этом несанкционированном переходе было оживленно и люди не понимали, зачем их останавливают полицейские.

- Во время проведения профилактического мероприятия были зафиксированы факты перехода граждан через железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. В отношении взрослых и несовершеннолетних нарушителей сотрудниками транспортной полиции составлены протоколы об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе.

Помимо составления протоколов, полицейские провели с гражданами профилактическую беседу.

Напомним, в Тверской области не частные случаи на железнодорожных путях нерезкость. В начале января в Твери локомотив сбил девушку, которая шла по путям в неположенном месте.