В Твери на переезде легковушка врезалась в товарный поезд

В Твери на переезде на улице Машинистов иномарка «Рено» Логан врезалась в железнодорожный состав. Фото: ГИБДД по Тверской области

В ночь на 27 января в Твери на железнодорожном переезде на улице Машинистов иномарка «Рено» Логан врезалась в железнодорожный состав. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- 59-летний водитель сообщил, что не заметил состав. В аварии пострадал лишь он, у него сотрясение мозга, рваная рана правой кисти, признаков алкогольного опьянения у него нет, - сообщили в региональном ГИБДД.

После осмотра прибывшими на место медиками скорой, водитель был отпущен домой. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, пару недель назад в Твери уже было ДТП с участием поезда. Тогда в Заволжье локомотив сбил идущую по путям девушку, которая не заметила его приближения. Девушка выжила, но получила серьёзные травмы.

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области