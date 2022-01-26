Жители Тверской области хранят на банковских счетах 190 миллиардов рублей

Жители отдают предпочтение срочным вкладам Фото: Анастасия Осипова

По данным Центробанка на 1 декабря 2021 года, тверичане хранили в банках 187,5 млрд рублей. За 11 месяцев сумма увеличилась почти на 8,8 млрд рублей.

Граждан привлекают срочные вклады за счет повышения банковских ставок, а также расширение географии предоставления услуг через финансовые маркетплейсы.

- Жители региона традиционно отдают предпочтение сбережениям в рублях. На долю вкладов в иностранной валюте приходилось 7,4% всех депозитов. При этом сбережения жителей региона превышают их задолженность перед банками более чем на 4,0 млрд рублей, - сообщает Центробанк.

Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет порядка 100 000 рублей.

Более 30,0 млрд рублей хранят на расчетных счетах юрлица, с начала года прирост составил 10% (+2,7 млрд руб.). Средства индивидуальных предпринимателей с начала года увеличились на 25% (+1,2 млрд руб.) и составляют без малого 6,0 млрд рублей.