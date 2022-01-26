Глава Торжка Юрий Гурин ушёл в отставку в Тверской области

Юрий Гурин покинул пост мэра Торжка Фото: ТИА

26 января на заседании правительства Тверской области обсудили ситуацию с отпуском психотропных и наркотических препаратов жителям Торжка, нуждающимся в лекарствах по медицинским показаниям.

Выяснилось, что администрация города должных мер для решения этого вопроса и ряда других задач в социальной сфере не приняла. В связи с этим глава города Юрий Гурин 26 января сложил свои полномочия.

- Мы поддерживаем это решение. Город Торжок должен активно развиваться, – прокомментировал отставку Гурина губернатор Игорь Руденя.

Глава региона дал необходимые поручения областному Министерству здравоохранения по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением в Торжке. В феврале 2022 года будет лицензирована муниципальная аптека, где будет вестись отпуск психотропных и наркотических препаратов жителям по рецептам.

До этого времени лекарства будут дставлять из Твери в особом порядке под контролем регионального Минздрава.