90 миллионов пассажиров воспользовались в 2021 году автобусами "Транспорта Верхневолжья" в Тверской области

Новые автобусы перевезли 90 млн пассажиров Фото: ПТО

В 2021 году автобусами "Транспорта Верхневолжья" воспользовались более 90 миллионов пассажиров, из которых около 15 миллионов - льготные категории граждан и более миллиона - школьники.

В Твери и Калининском районе автобусы перевезли порядка 85 миллионов пассажиров, что на 60% больше, чем в 2020 году. В Ржеве на автобусах проехали 3 миллиона человек, в Кимрах – 2,2 миллиона жителей. В Старице - 96 тысяч пассажиров, в Зубцове - более 66 тысяч.

- Новая транспортная модель активно развивается в Верхневолжье. Это качественно новый уровень пассажирских перевозок, безопасности в общественном транспорте, - считает губернатор Игорь Руденя.

В приоритете у пассажиров - оплата проезда безналичным способом.