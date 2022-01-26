Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 17:24

90 миллионов пассажиров воспользовались в 2021 году автобусами "Транспорта Верхневолжья" в Тверской области

Из них 15 млн - льготные категории граждан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Новые автобусы перевезли 90 млн пассажиров

Новые автобусы перевезли 90 млн пассажиров

Фото: ПТО

В 2021 году автобусами "Транспорта Верхневолжья" воспользовались более 90 миллионов пассажиров, из которых около 15 миллионов - льготные категории граждан и более миллиона - школьники.

В Твери и Калининском районе автобусы перевезли порядка 85 миллионов пассажиров, что на 60% больше, чем в 2020 году. В Ржеве на автобусах проехали 3 миллиона человек, в Кимрах – 2,2 миллиона жителей. В Старице - 96 тысяч пассажиров, в Зубцове - более 66 тысяч.

- Новая транспортная модель активно развивается в Верхневолжье. Это качественно новый уровень пассажирских перевозок, безопасности в общественном транспорте, - считает губернатор Игорь Руденя.

В приоритете у пассажиров - оплата проезда безналичным способом.