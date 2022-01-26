Тверская "Герценка" сняла видеоролик к 90-летию со дня открытия ТЮЗа

Ролик создали сотрудники Информационно-библиотечного отдела Герценки. Фото: стоп-кадр видео youtube.com/Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена

В 2022 году тверской Театр юного зрителя празднует большой юбилей - 90-летие. В честь этого события сотрудники Информационно-библиотечного отдела Центральной городской библиотеки имени Герцена сняли видеоролик "По обе стороны кулис".

"Молодому театру пришлось нелегко: не было помещения, приходилось выступать на эстраде городского сада, во Дворцах культуры промышленных предприятий. И только в 1935 году театру выделили помещение Знаменской церкви. Театр потихоньку вставал на ноги, спектакли шли с большим успехом и в переполненном зале. Великая Отечественная война нарушила все планы. Театр временно закрылся. И только в декабре 1958 года театр возобновил работу в Калинине. А в 1960 году получил новое помещение на площади Ленина. В этом здании он располагается и в настоящее время", - рассказывают сотрудники "Герценки".

Видео, созданное библиотечными поклонниками творчества ТЮЗа рассказывает историю развития театра. Оно опубликован на youtube-канале "Герценки".