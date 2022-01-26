Заграничные яблоки и хурма не прошли проверку в Твери

Фрукты не прошли проверку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе контрольного мероприятия в Заволжском районе Твери выявлен риск распространения карантинных микроорганизмов.

Хурма из Азербайджанской Республики; яблоки из Молдовы; лимоны, мандарины из Турции не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.