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Общество26 января 2022 15:41

Заграничные яблоки и хурма не прошли проверку в Твери

Мониторинг проведен в Заволжском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фрукты не прошли проверку

Фрукты не прошли проверку

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе контрольного мероприятия в Заволжском районе Твери выявлен риск распространения карантинных микроорганизмов.

Хурма из Азербайджанской Республики; яблоки из Молдовы; лимоны, мандарины из Турции не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.

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