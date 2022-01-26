В Тверской области в 2022 году увеличат финансирование отрасли здравоохранения

В Тверской области расширяют ряд направлений в здравоохранении. Фото: ПТО

В регионе расширят ряд направлений госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2025 годы.

26 января на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени было объявлено, что дополнительные средства в 2022 году направят «на совершенствование системы лекарственного обеспечения».

Это касается и нововведения - закупки датчиков для измерения уровня глюкозы в крови. Ими в регионе будут бесплатно обеспечивать детей c сахарным диабетом.

Также сообщается, что будет продолжена модернизация материально-технической базы медорганизаций.

- По нацпроекту «Здравоохранение» планируется закупка оборудования для сосудистых центров: ангиографа в Ржевскую ЦРБ, компьютерного томографа в Бежецкую ЦРБ, операционного микроскопа в областную клиническую больницу, функциональных кроватей в Нелидовскую, Вышневолоцкую ЦРБ и городские больницы Твери № 6 и № 7. В областной клинический онкологический диспансер поставят аппарат брахитерапии, установку гамматерапии, рентгендиагностический комплекс, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что в ближайшие три года запланированы строительство и ввод четырех детских поликлиник (по одной в Твери и Торжке, двух - в Кимрах), новых зданий для Бежецкой и Бологовской районных больниц, взрослой поликлиники в Старице. Также по госпрограмме будут приобретены 26 модульных фельдшерских акушерских пунктов и 12 модульных амбулаторий, 13 машин для медорганизаций.

В рамках подпрограммы «Совершенствование скорой медицинской помощи» предусмотрена закупка новых микроавтобусов для службы, а также развитие единого диспетчерского центра и горячей линии "122".

В госпрограмме заложены средства на предоставление выплат - по 1,5 млн рублей - молодым специалистам, заключившим договор с региональным Минздравом о трудоустройстве в учреждения области.

В госпрограмме также заложено обеспечение деятельности санавиации в объеме более 680 летных часов ежегодно.