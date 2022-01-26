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Общество26 января 2022 12:46

В Твери выявили мандарины, зараженные щитовкой

Образцы были отобраны в сетевых магазинах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мандарины и грейпфруты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Мандарины и грейпфруты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Специалистами отдела карантина растений Тверской межобластной ветлаборатории при проверке подкарантинной продукции в образцах мандаринов и грейпфрутов была выявлена красная померанцевая щитовка - вредный карантинный микроорганизм.

Пробы фруктов были отобраны специалистами территориального Управления Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.

Результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия необходимых мер.

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