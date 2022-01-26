В Твери ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Твери пропала 14-летняя девочка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери разыскивают 14-летнюю Алину Цанкок. Утром, 25 января, девочка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Следователь Следственного комитета и сотрудники МВД выезжали по месту жительства несовершеннолетней, опрошена её мама, устанавливается круг общения ребёнка, проводятся поисковые мероприятия.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.