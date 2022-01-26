В Тверской области все многодетные семьи могут получить выплаты на погашение ипотеки

В областном правительстве приняли важное для многодетных семей решение. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С 2022 года все многодетные семьи Верхневолжья могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Соответствующие изменения в порядок предоставления соцвыплат внесены на заседании областного правительства 26 января.

- Когда мы встречались с многодетными семьями, они сказали, что готовы рожать и после 40 лет. Кроме рождения ребёнка - есть ещё процесс усыновления детей. Когда ребёнок попадает в семью, особенно в многодетную, это очень хорошо. И мы готовы поддержать таких родителей, чтобы они при погашении ипотеки могли воспользоваться мерами государственной поддержки. Поэтому такое решение принято. Считаем, что оно поможет улучшить жилищные условия многих семей, - прокомментировал решение губернатор Игорь Руденя журналистам после заседания.

Для иных категорий семей при рождении ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита, данная мера поддержка распространяется в случае, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет.

Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша - до 500 тыс. рублей.

В 2020 году данную выплату получили 87 семей, а в 2021-м -124 семьи.