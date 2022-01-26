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Происшествия26 января 2022 12:28

После гибели мужчин при пожаре в Тверской области возбуждено уголовное дело

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре погибли трое мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре погибли трое мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожар произошел 14 января 2022 года с деревне Сиговка Осташковского городского округа. На пепелище дома после пожара были обнаружены тела двух мужчин и отдельные фрагменты костных останков биологического происхождения.

В результате экспертизы установлено, что погибли трое мужчин, 1944, 1981 и 1975 годов рождения, которые были внутри дома.

- Следователь и криминалист следственного управления Следственного комитета провели осмотр места происшествия. Проводится ряд судебных экспертиз, - сообщили в региональном СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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