Безработный житель Ржева обокрал супермаркет в Тверской области

На фигуранта завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию поступило несколько заявлений от администраций продуктовых супермаркетов в Ржеве по фактам мелких краж.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Участковый опросил администраторов торговых точек и очевидцев. По камерам видеонаблюдения оперативники заметили 30-летнего жителя посёлка Победа Ржевского района, который забирал свитрины товар, прятал под одежду и уходил.

В полиции задержанный рассказал, что похищенные продукты съел, а бытовую химию использовал по назначению.

По статье 158.1 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело.