Безработный житель Ржева обокрал супермаркет в Тверской области

На фигуранта завели уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию поступило несколько заявлений от администраций продуктовых супермаркетов в Ржеве по фактам мелких краж.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Участковый опросил администраторов торговых точек и очевидцев. По камерам видеонаблюдения оперативники заметили 30-летнего жителя посёлка Победа Ржевского района, который забирал свитрины товар, прятал под одежду и уходил.
В полиции задержанный рассказал, что похищенные продукты съел, а бытовую химию использовал по назначению.
По статье 158.1 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело.