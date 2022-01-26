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Происшествия26 января 2022 11:14

Безработный житель Ржева обокрал супермаркет в Тверской области

Злоумышленника разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На фигуранта завели уголовное дело

На фигуранта завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию поступило несколько заявлений от администраций продуктовых супермаркетов в Ржеве по фактам мелких краж.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Участковый опросил администраторов торговых точек и очевидцев. По камерам видеонаблюдения оперативники заметили 30-летнего жителя посёлка Победа Ржевского района, который забирал свитрины товар, прятал под одежду и уходил.

В полиции задержанный рассказал, что похищенные продукты съел, а бытовую химию использовал по назначению.

По статье 158.1 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело.

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