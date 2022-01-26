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Общество26 января 2022 7:26

В детсадах Осташкова Тверской области детей кормили просрочкой

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения в детсадах выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения в детсадах выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Осташковская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в организации питания в дошкольных учреждениях, расположенных на территории городского округа.

Четыре учреждения работали с нарушением санитарных правил. В частности, допускалось хранение хлебобулочных изделий в емкостях для масла и творога; использовались продукты с истекшим сроком годности, без маркировки; рекомендации по организации здорового питания детей не были размещены в доступных местах.

Руководителям детских садов надзорным органом внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении заведующих возбуждены дела об административных правонарушениях, которые находятся на стадии рассмотрения.

В настоящее время нарушения устранены.

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