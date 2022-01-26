В Тверской области рецидивист ограбил пенсионерку, которая пустила его к себе пожить

Суд признал мужчину виновным в преступлениях Фото: архив "КП"

В Тверской области перед судом предстал 44-летний житель поселка Пено. В мае 2021 года мужчина похитил пенсию в сумме 12 000 рублей у 74-летней знакомой, которая пустила его к себе пожить. Во время преступления женщина спала. После совершения кражи мужчина отправился в деревню Сергеево, где у знакомого пенсионера похитил 5000 рублей.

Фигуранта осудили по статье "Кража" и "Грабеж". Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.