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Происшествия26 января 2022 6:41

В раздевалке на катке в Твери у мужчины украли барсетку

Злоумышленника ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника ищет полиция

Злоумышленника ищет полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний местный житель и рассказал, что в раздевалке на катке оставил вещи и барсетку, а когда вернулся, сумки не было. Внутри находились документы, банковские карты, деньги в сумме 10 000 рублей, две серебряные подарочные монеты и флешки. Ущерб составил 19 000 рублей.

Кража произошла в дневное время. Оперативники уголовного розыска пообщались с работниками катка, просмотрели камеры видеонаблюдения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция.

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