В раздевалке на катке в Твери у мужчины украли барсетку

Злоумышленника ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний местный житель и рассказал, что в раздевалке на катке оставил вещи и барсетку, а когда вернулся, сумки не было. Внутри находились документы, банковские карты, деньги в сумме 10 000 рублей, две серебряные подарочные монеты и флешки. Ущерб составил 19 000 рублей.

Кража произошла в дневное время. Оперативники уголовного розыска пообщались с работниками катка, просмотрели камеры видеонаблюдения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция.