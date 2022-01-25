Следователи начали проверку после ЧП в Старом Погосте в Тверской области

Место происшествия осматривают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области организована доследственная проверка по факту ЧП в деревне Старый Погост в Калининском районе. Следователь и криминалист Следственного комитета осматривают жилой дом, в котором 25 января произошёл взрыв газа.

Газ взорвался в одной из квартир на втором этаже двухэтажного дома. Пожара не было. Хозяин квартиры скрылся.

- В результате происшествия никто не пострадал, произошло разрушение одной из квартир, в других повреждены стены и выбиты стекла в окнах. По факту случившегося Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщила пресс-служба регионального СКР.

На месте также работает полиция, МЧС, развернут пункт обогрева. Для временного размещения жильцов подготовлен местный дом культуры. Им предложено горячее питание, но большинство людей разместились у родственников.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.