Три новых ЦАПа открываются в Твери

В ЦАПах осматривают пациентов с подозрением на коронавирус, берут мазки и выдают лекарства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Твери начинают работу три новых Центра амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом. "КП"-Тверь" уже сообщала об открытии ЦАПа на базе поликлиники № 3 городской больницы № 7 (ул. Маяковского, д. 35). Он начал работу 25 января. Жители Заволжского района могут записаться на первичный приём по телефонам: 8 (4822) 52-13-03, 70-98-20, 52-37-33; 8-900-111-86-17, 8-952-089-92-08.

Ещё один ЦАП открылся 25 января в поликлинике №7 городской больницы №6 (бульвар Гусева, д.27). Режим работы ежедневный, с 08:00 до 20:00. Здесь без записи будут принимать пациентов с температурой, брать мазки на ПЦР, сообщается на сайте больницы.

И ещё один ЦАП откроется 28 января в поликлинике №1 больницы скорой медпомощи (проспект Ленина, д.6).

Во все ЦАПы также можно записаться по телефону 122.

Напомним, в Твери также уже действуют ЦАПы по следующим адресам: на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра (улица Горького, дом 50); в городской больнице № 1 ( Беляковский переулок, дом 5); в областном клиническом кардиологическом диспансере ( улица Тамары Ильиной, дом 5).