В Старом Погосте Тверской области устраняют последствия взрыва газа в двухэтажном доме

Для жильцов сотрудники МЧС развернули пункт обогрева. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

"25 января в деревне Старый Погост Калининского района Тверской области в жилом доме №25 произошёл хлопок газовоздушной смеси", - сообщает региональный главк МЧС.

Взрыв произошёл на втором этаже двухэтажного двухподъездного 16-тиквартирного дома. Взрывом выбило межкомнатные перегородки, окна, нарушено потолочное перекрытие. По информации спасателей пострадала соседняя квартира - там повреждены межкомнатные перегородки и окна. Пожара не было. Хозяин квартиры скрылся.

О случившемся в МЧС сообщили в 13:20. Экстренные службы срочно отправились к месту происшествия. Работают спасатели МЧС и медики. Как стало известно, пострадавших нет - пять жильцов дома, находившиеся в тот момент в квартирах, покинули помещения самостоятельно. Для них сотрудники МЧС развернули пункт обогрева.

"Для временного размещения жильцов подготовлен местный дом культуры. Предпринимаются меры для оказания им необходимой помощи. Пока большая часть жильцов дома приняли решение разместиться у родственников. Им предложено горячее питание", - уточняют в пресс-службе Правительства Тверской области.

Причины произошедшего устанавливаются.