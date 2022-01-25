В Твери продолжается конкурс на лучшее оформление Аллеи Славы в Мамулино

Это должна быть не просто мемориальная зона, а "живая история" Фото: администрация Твери

В Твери с 17 января по 21 февраля открыт приём заявок на участие в творческом конкурсе на лучшее архитектурно-художественное оформление Аллеи Славы в Мамулино. В зоне отдыха планируют установить исторические композиции, посвящённые великим победам российских полководцев.

Аллея Славы в Твери была создана в 2014 году по инициативе жителей посёлка Мамулино. В 2018 году ее благоустроили, теперь принято решение об установке на аллее 10 малых архитектурных форм, посвящённых важнейшим победам в истории России.

– Аллея рассматривается как некая ось времени, – рассказывает архитектор Алексей Жоголев. – Пройдя по ней, можно будет увидеть великие победы русского оружия – начиная от Александра Невского и Ледового побоища вплоть до Победы в Великой Отечественной войне. Это должна быть не просто мемориальная зона, а "живая история", где жители, особенно молодёжь, смогут гулять и узнавать о героях страны.

Эскизные проекты композиций выберут по итогам творческого конкурса. К участию в нём приглашаются профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, преподаватели и студенты соответствующих специальностей.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте администрации Твери.