В Татьянин день губернатор Игорь Руденя встретился с тверскими студентами

Глава региона пообщался с молодёжью по видеоконференцсвязи Фото: ПТО

25 января губернатор Игорь Руденя пообщался с тверскими студентами по видеоконференцсвязи. На разговор собрался студенческий актив вузов. Глава региона поздравил молодёжь с Днём российского студенчества и ответил на вопросы.

«Сегодня в высших учебных заведениях нашего региона учатся более 21 тысячи студентов. Это талантливая, энергичная и целеустремлённая молодёжь, которая являются главным кадровым потенциалом и страны, и Тверской области»,- цитирует слова губернатора пресс-служба Правительства Тверской области.

В высших учебных заведениях нашего региона учатся более 21 тысячи студентов. Фото: ПТО

В ходе встречи был поднят вопрос о закреплении медицинских кадров на территории Тверской области. ГИгорь Руденя сообщил, что планируется предоставлять гранты выпускникам-медикам, которые останутся работать в тверском здравоохранении. Кроме того, сегодня строятся новые медицинские учреждения, закупается современное оборудование.

Для закрепления на родной земле молодых специалистов разных профессий создаются новые рабочие места, молодым семьям оказывается поддержка, в том числе по улучшению жилищных условий – предоставляются выплаты на частичное погашение ипотеки.

Молодым специалистам с высшим образованием, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, предоставляются денежные выплаты из областного бюджета. В 2021 году такую поддержку получили 53 специалиста. Как подчеркнул губернатор, будет рассмотрена возможность по увеличению этих выплат.