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Общество25 января 2022 13:51

В Тверской области за выходные госавтоинспекторы остановили 45 пьяных водителей

18 из них ездили по Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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18 нарушителей за выходные выявлено в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

18 нарушителей за выходные выявлено в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области, во время проведения профилактического мероприятия "Контроль трезвости", с 21 по 23 января, госавтоинспекторы остановили 45 водителей с признаками опьянения, 18 из которых передвигались на транспортных средствах в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Всего, с начала года тверскими автоинспекторами при надзоре за дорожным движением выявлено и отстранено от управления транспортными средствами 87 водителей, севших за руль нетрезвыми. Наибольшее количество нарушителей - в областном центре.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам полиции: 02, 102 или 112.

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