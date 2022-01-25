В Твери выбрали лучшую школьную столовую Фото: администрация Твери

В Твери выбрали лучшую школьную столовую. Участие в ежегодном конкурсе приняли девять общеобразовательных учреждений. Церемония награждения состоялась в управлении образования администрации города.

По итогам конкурса "Лучшая школьная столовая – 2021" определены сразу два первых места. Победителями признаны МОУ СОШ №38 и МОУ СОШ №43, руководителям школ вручены дипломы и памятные подарки.

"За эффективное взаимодействие с родительским сообществом, направленное на обеспечение качественного и здорового питания в школах" отмечены МОУ СОШ № 50 и гимназии № 44; "За популяризацию здорового питания и внедрение новых форм организации питания обучающихся" - МОУ СОШ № 17 и "Центр образования имени Александра Атрощанка".