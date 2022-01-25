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Общество25 января 2022 13:37

В Твери 20-летнего водителя на трое суток арестовали за тонировку

Нарушитель неоднократно привлекался к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителя-нарушителя арестовали на трое суток Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителя-нарушителя арестовали на трое суток Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери во время патрулирования улиц остановили автомобиль "ВАЗ" под управлением 20-летнего водителя.

На автомобиле были установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента. Ранее водителю выдавалось требование об устранении нарушения, которое он не выполнил.

Также несколько раз водитель привлекался к административной ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции и отказ от прохождения медосвидетельствования.

На этот раз на нарушителя был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ, а также протокол об административном задержании, после чего водителя доставили в территориальный орган полиции.

По решению суда молодой человек получил трое суток административного ареста.

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