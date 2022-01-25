Житель Тверской области обокрал пассажирку московской электрички

Похищенный телефон вернули владелице Фото: Александр Новиков

В дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Тверь обратилась с заявлением о краже жительница Новгородской области. Заявительница сообщила, что на сиденье в вагоне электропоезда "Санкт-Петербург-Москва" оставила без присмотра телефон стоимостью 25 000 рублей, а его украли. Инцидент произошел на станции Спирово в Тверской области.

Транспортные полицейские установили пассажиров, которые выходили из поезда во время остановки на станции и нашли злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель.

Мужчина сознался в содеянном и вернул телефон, который заметил на сиденье и похитил для личного пользования.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело. Ведется расследование.