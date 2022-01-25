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Происшествия25 января 2022 13:14

Двое мужчин обокрали дачный дом жительницы Торжка Тверской области

Злоумышленники похитили садовый инвентарь
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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По статье "Кража" на фигурантов завели уголовное дело

По статье "Кража" на фигурантов завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже заявила 49-летняя жительница Торжка. Женщина пояснила, что неизвестные сорвали замок и проникли в дачный дом в СНТ "Железнодорожник-1", откуда похитили садовый инвентарь, инструменты и металлические изделия. Ущерб составил порядка 33 тысяч рублей.

Полицейские обследовали место происшествия и точки возможного сбыта краденого. Личности подозреваемых установили. Ими оказались двое жителей Тверской области 1991 и 1993 годов рождения.

Похищенное фигуранты сдали в пункт приёма металла. По статье "Кража" на них завели уголовное дело.

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