Двое мужчин обокрали дачный дом жительницы Торжка Тверской области

По статье "Кража" на фигурантов завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже заявила 49-летняя жительница Торжка. Женщина пояснила, что неизвестные сорвали замок и проникли в дачный дом в СНТ "Железнодорожник-1", откуда похитили садовый инвентарь, инструменты и металлические изделия. Ущерб составил порядка 33 тысяч рублей.

Полицейские обследовали место происшествия и точки возможного сбыта краденого. Личности подозреваемых установили. Ими оказались двое жителей Тверской области 1991 и 1993 годов рождения.

Похищенное фигуранты сдали в пункт приёма металла. По статье "Кража" на них завели уголовное дело.