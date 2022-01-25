В Твери открылся ещё один Центр амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом (ЦАП)

Здесь принимают совершеннолетних пациентов, за исключением беременных, рожениц и родильниц. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 января в Твери начал работу ещё один Центр амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом (ЦАП) на базе поликлиники №3 городской больницы №7 (ул. Маяковского, д.35). Об этом сообщается на сайте ГКБ №7.

ЦАП работает ежедневно с 8:00 до 19:00. Здесь принимают взрослых (от 18 лет) пациентов, за исключением беременных, рожениц и родильниц. Жители Заволжского района могут записаться на первичный приём по телефонам: 8 (4822)52-13-03, 70-98-20, 52-37-33; 8-900-111-86-17, 8-952-089-92-08.

В Твери также уже действуют ЦАПы на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра (улица Горького, дом 50); в городской больнице № 1 ( Беляковский переулок, дом 5); в областном клиническом кардиологическом диспансере ( улица Тамары Ильиной, дом 5).