Жительница Тверской области по пьяни заключила фиктивный брак с иностранцем

Жительница Тверской области заключила фиктиный брак за 5000 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлен факт фиктивного заключения брака между гражданкой Российской Федерации - жительницей Лихославльского района и гражданином Таджикистана.

Установлено, что брак заключен в отделе ЗАГС местной администрации, но является фиктивным, поскольку при его заключении супруги не имели намерения создать семью. Гражданин Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, а потом - получить гражданство в упрощенном порядке.

Молодожены вместе не проживали, совместных детей не имеют, совместного хозяйства не вели, ранее соседи "мужа" не видели, разница в возрасте супругов - 14 лет.

Сама женщина пояснила, что заключила брак в состоянии алкогольного опьянения за 5000 рублей.

Исковое заявление о признании брака недействительным судом рассмотрено, удовлетворено и пока не вступило в законную силу.