В Тверской области внучка обокрала 90-летнюю бабушку

В Тверской области внучка обокрала бабушку Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В полицию о краже денег заявила 90-летняя жительница Бологовского района. Полицейские выехали по адресу и в ходе проверки установили, что к преступлению причастна 46-летняя внучка заявительницы.

Безработная женщина периодически навещала бабушку и помогала ей в быту. Во время одного из визитов внучка нашла накопления, забрала их себе и потратила на оплату долгов. Ущерб составил 200 000 рублей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".