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Происшествия25 января 2022 11:53

В Тверской области внучка обокрала 90-летнюю бабушку

Пенсионерка лишилась 200 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области внучка обокрала бабушку

В Тверской области внучка обокрала бабушку

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В полицию о краже денег заявила 90-летняя жительница Бологовского района. Полицейские выехали по адресу и в ходе проверки установили, что к преступлению причастна 46-летняя внучка заявительницы.

Безработная женщина периодически навещала бабушку и помогала ей в быту. Во время одного из визитов внучка нашла накопления, забрала их себе и потратила на оплату долгов. Ущерб составил 200 000 рублей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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