В Тверской области с 1 февраля меняется стоимость проезда в пригородных поездах

С 1 февраля меняются тарифы на проезд в пригородных поездах Фото: ПТО

Стоимость проезда в пригородных поездах по Тверской области изменится с 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской ППК. Тариф на проезд в обычных поездах (6000-х) составит 2,74 руб. за каждый километр маршрута, а в экспрессах "Ласточка" (7000-х) – 4,11 руб. за километр.

Таким образом, полный разовый билет от Твери до Бологое на обычную электричку будет стоить 449 рублей.

От Твери до Торжка стоимость разового проезда на электричке составит 206 рублей, на "Ласточке" - 308 рублей.

Полный разовый билет электричку "Москва-Тверь" будет стоить 459 рублей, на "Ласточку" с местом - 835 рублей, без места - 610 рублей, на "Ласточку" маршрута "Москва-Конаково" - 540 рублей.

Полную информацию о стоимости разовых билетов и абонементов можно посмотреть на сайте Московско-Тверской ППК.