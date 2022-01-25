В Тверской области на запрещенных сайтах рассказывали о способах хищения энергоресурсов

Прокуратура выявила запрещенные сайты Фото: архив "КП"

Прокуратурой Максатихинского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлено пять сайтов с информацией о способах несанкционированного технического вмешательства в работу приборов учета потребления электроэнергии с целью хищения энергоресурсов и сокращения коммунальных платежей.

Доступ на сайты не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данных страниц и скопировать информацию в электронном формате мог любой пользователь.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено.