В Твери в 2022 году отремонтируют 52 километра дорог

В Твери готовятся к ремонтной дорожной кампании 2022 года Фото: администрация Твери

24 января глава города Твери Алексей Огоньков провёл аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений администрации города. Одной из тем стали вопросы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 51 объект улично-дорожной сети общей протяженностью более 52 км. Готовится проектно-сметная документация.

Напомним, что в 2021 году по нацпроекту отремонтировано 70 объектов улично-дорожной сети города Твери общей протяженностью 62 км, обустроены и отремонтированы тротуары на 21 объекте.