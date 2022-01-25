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Общество25 января 2022 7:11

В Твери в 2022 году отремонтируют 52 километра дорог

Вопросы обсудили в горадминистрации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери готовятся к ремонтной дорожной кампании 2022 года Фото: администрация Твери

В Твери готовятся к ремонтной дорожной кампании 2022 года Фото: администрация Твери

24 января глава города Твери Алексей Огоньков провёл аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений администрации города. Одной из тем стали вопросы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 51 объект улично-дорожной сети общей протяженностью более 52 км. Готовится проектно-сметная документация.

Напомним, что в 2021 году по нацпроекту отремонтировано 70 объектов улично-дорожной сети города Твери общей протяженностью 62 км, обустроены и отремонтированы тротуары на 21 объекте.

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