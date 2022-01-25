В автобусах Твери пассажирам раздадут бесплатные маски

Пассажирам автобусов раздадут бесплатные маски Фото: ПТО

25 января в Твери и области пассажирам автобусов компании "Транспорт Верхневолжья" раздадут 2000 бесплатных защитных масок. Акция будет проходить в течение дня на всех маршрутах. Раздавать маски будут контролеры.

Напомним, в Тверской области продолжается месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Контролеры совместно с полицией проверяют соблюдение пассажирами масочного режима. Рейды проходят регулярно с 21 октября.

Штраф за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.