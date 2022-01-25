Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 января 2022 5:53

В автобусах Твери пассажирам раздадут бесплатные маски

Акция состоится 25 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пассажирам автобусов раздадут бесплатные маски

Пассажирам автобусов раздадут бесплатные маски

Фото: ПТО

25 января в Твери и области пассажирам автобусов компании "Транспорт Верхневолжья" раздадут 2000 бесплатных защитных масок. Акция будет проходить в течение дня на всех маршрутах. Раздавать маски будут контролеры.

Напомним, в Тверской области продолжается месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Контролеры совместно с полицией проверяют соблюдение пассажирами масочного режима. Рейды проходят регулярно с 21 октября.

Штраф за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

0