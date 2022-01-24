В Тверской области провели газ еще в одну деревню

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: Архив "КП"

Газопровод провели в деревню Скулино Кимрского района. Благодаря этому подключиться к к газу могут около 100 домов.

Как наполнила пресс-служба областного правительства, газифицировать деревню попросила губернатора Игоря Руденю просила местная жительница во время его личного приема граждан в августе 2021 года.

В итоге Скулино включили в Адресную инвестиционную программу региона.

Сообщается, что работы были завершены еще в конце декабря, и жители деревни могут обращаться в Кимрский филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» с заявлениями на заключение договоров для техприсоединения своих домовладений к газовым сетям.

Напомним, что в 2020 году подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

В рамках программы планируется построить 148 км газопроводов-отводов, более 1 400 км газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. Предусмотрено проведение сетевого газа в ранее негазифицированные муниципальные образования юго-запада и северо-востока региона.