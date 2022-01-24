Гидрометцентр продлил жёлтый уровень опасности в связи с гололедицей в Тверской области

Передвигаясь по льду, не держите руки в карманах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр продлил предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности в Тверской области в связи с гололедицей. По обновлённым данным сильная гололедица сохранится на дорогах региона до 18 часов 25 января.

Напомним: при гололедице стоит передвигаться мелкими шажками, руки должны быть свободны для возможности балансировки. Не напрягайте ноги, передвигайтесь по особенно скользким местам слегка согнув колени. Носите нескользящую обувь, ледоступы, или приклеивайте на подошву пластырь. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим руководствуясь не только ограничениями, но и погодной обстановкой.