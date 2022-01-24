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Общество24 января 2022 16:38

В Твери до 31 декабря 2022 года закрыли движение по мосту через Хлебный ручей

Ищите пути объезда
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери закрыли для движение мост через Хлебный ручей

В Твери закрыли для движение мост через Хлебный ручей

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери, в соответствии с постановлением городской администрации, в период с 6:00 утра 25 января до 23:00 31 декабря 2022 года прекращено движение и парковка всех видов транспорта по мосту через Хлебный ручей у Тверской школы-интерната № 2.

Объезд рекомендовано осуществлять в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Отметим, что мост из-за неудовлетворительного состояния закрывали и раньше. Подрядчик проводил ремонтные работы.

Автовладельцы для проезда к территории школы-интерната могут воспользоваться дорогой, идущей со стороны дома № 47а по улице Орджоникидзе.

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