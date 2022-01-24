В Торопецком районе Тверской области сгорела хозпостройка

В Тверской области сгорела хозпостройка Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Тверской области ночью 23 января.

По прибытии на место было установлено, что возгорание произошло в хозпостройке на улице Мирной в деревне Воробьи Скворцовского сельского поселения Торопецкого района.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка постройки по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадавших нет.