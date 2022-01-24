25 января студенты и Татьяны смогут покататься на коньках в Твери бесплатно

Бесплатно на каток приглашают студентов и Татьян Фото: администрация Твери

25 января студенты и Татьяны смогут бесплатно покататься на коньках в Твери. Вход на ледовые площадки будет свободным со своими коньками и при предъявлении студенческого билета или документа, удостоверяющего личность (для Татьян). Коньки в прокат можно будет взять на льготных условиях.

Об акциях ко Дню студента рассказала начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери Мария Бувальцева.

Напомним, что в Твери ежедневно работают катки в парке Победы, на площади Славы, возле ТРЦ "Рубин", ТЦ "Декатлон", СК "Планета", на территории парка Дворца творчества детей и молодежи, открыт "Каток Губернский" на Тверском ипподроме, на улице Левитана, 87 (ФОК им. Султана Ахмерова), в Бобачевской роще и др.

На местах оборудованы раздевалки. Посмотреть время работы и расположение ледовых площадок можно на интерактивной карте.