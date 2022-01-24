Жительница Твери продавала шкаф и чуть не лишилась 9000 рублей

Девушка проявила бдительность и не стала передавать данные карты Фото: Анастасия Осипова

Жительница Твери разместила на сайте объявление о продаже шкафа. В выходной день ей в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестной, представившейся Екатериной. Женщина сообщила, что хочет купить шкаф с доставкой. Продавец согласилась. Незнакомка прислала голосовое сообщение, предложив помочь с оформлением доставки и на электронную почту прислала ссылку.

Заявительница сделала все по инструкции, но на этапе получения денег засомневалась и не стала вводить данные банковской карты. Девушка прекратила переписку и обратилась в полицию.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленников разыскивает полиция.