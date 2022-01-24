9000 старшеклассников Тверской области прошли профориентацию в 2021 году

На мероприятиях по профессиональной ориентации ребят знакомят с разнообразными профессиями. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2021 году более девяти тысяч учеников старших классов из Тверской области поучаствовали в мероприятиях по профориентации. Профориентация позволяет определиться с выбором будущей профессии, узнать о правилах поступления в вузы и колледжи, о перспективах дальнейшего трудоустройства.

В регионе организовывались дни открытых дверей, классные часы, круглые столы и другие профориентационные мероприятия. В рамках акции «Твой выбор – защита Отечества» ребятам рассказывали о военных профессиях. Участие в таких акциях приняли около 1400 старшеклассников. Почти тысяча школьников стали участниками профориентационной акции «Техническое образование – основа модернизации России». Около 300 ребят познакомились с профессиями аграрно-промышленного комплекса.

«В 2022 году в Тверской области профориентационные мероприятия для школьников будут продолжены. В феврале они пройдут в Бежецком районе, Андреапольском, Западнодвинском и Весьегонском муниципальных округах», - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.