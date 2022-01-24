Президент России подписал распоряжение о праздновании 950-летия Торопца в Тверской области

Торопец- город древний. Фото: администрация Торопецкого района

В 2024 году исполнится 950 лет от первого летописного упоминания города Торопца. Президент России Владимир Путин 24 января подписал распоряжение о праздновании столь значимой даты в истории древнего города.

Глава государства поручил Правительству РФ образовать оргкомитет по подготовке и проведению соответствующих торжеств. Обязанности председателя оргкомитета возложены на заместителя председателя Правительства РФ – руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

С просьбой поддержать празднование исторической даты в прошлом году к Президенту РФ обратился губернатор Игорь Руденя.

Торопец основан в 1074 году и таким образом является самым древним городом Верхневолжья.

Святой благоверный князь Александр Невский в Торопце обвенчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, в память о гостеприимстве и радушии торопчан княжна подарила городу чудотворную Корсунскую икону Божьей Матери. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.

Во времена существования пути «из варяг в греки» Торопец был важным торговым центром, этот статус закрепился и в XVII-XVIII веках.

В Торопецком крае прошли детские годы Патриарха Тихона. В 2020 году отмечалось 155-летие со дня его рождения.

В годы Великой Отечественной войны Торопец пять месяцев провёл в оккупации. Он стал центром для калининских, белорусских и латышских партизан. Несмотря на боевые действия, богатейшее культурное наследие города удалось спасти от разрушения.