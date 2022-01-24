В Тверской области росгвардеец спас тонущую в реке собаку

Выбравшись из воды, собака убежала в деревню Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Случай произошел в Нелидове Тверской области. Сотрудник местного подразделения вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Евгений Протасов по пути на службу увидел на мосту обеспокоенную женщину.

Мужчина подошел и узнал, что на речке Семиковка под лед провалилась собака и не может выбраться на берег.

- Животное тщетно пыталось взобраться на льдину, но постоянно соскальзывало обратно в воду, - рассказали в Управлении Росгвардии по Тверской области.

Росгвардеец спустился к воде, попытался подойти к собаке, но лед затрещал. Тогда правоохранитель пригнул ветви растущего на берегу кустарника ко льду, подполз к собаке и вытащил ее на берег.

Испугавшись, животное убежало в частный сектор.