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Общество24 января 2022 14:14

В Тверской области росгвардеец спас тонущую в реке собаку

Животное убежало в частный сектор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Выбравшись из воды, собака убежала в деревню Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Выбравшись из воды, собака убежала в деревню Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Случай произошел в Нелидове Тверской области. Сотрудник местного подразделения вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Евгений Протасов по пути на службу увидел на мосту обеспокоенную женщину.

Мужчина подошел и узнал, что на речке Семиковка под лед провалилась собака и не может выбраться на берег.

- Животное тщетно пыталось взобраться на льдину, но постоянно соскальзывало обратно в воду, - рассказали в Управлении Росгвардии по Тверской области.

Росгвардеец спустился к воде, попытался подойти к собаке, но лед затрещал. Тогда правоохранитель пригнул ветви растущего на берегу кустарника ко льду, подполз к собаке и вытащил ее на берег.

Испугавшись, животное убежало в частный сектор.

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