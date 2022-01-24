В Калининском районе Тверской области обезвредили взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы найдены в Калининском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

24 января группой специальных взрывных работ аварийно-спасательных службы Тверской области в Калининском районе были обнаружены и изъяты для дальнейшего уничтожения три взрывоопасных предмета - фрагменты выстрелов ПГ-7с.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".

До приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.