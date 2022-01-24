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Общество24 января 2022 12:25

Жителя Тверской области будут судить за смертельное ДТП на трассе "Золотое кольцо"

Авария произошла в августе 2021 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калязинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Удомли.

В августе прошлого года молодой человек, управляя автомобилем "Ниссан Тиида", на 1422 км автодороги "Золотое кольцо" в Калязинском районе, при движении в сторону Углича, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Хендай Солярис".

В результате ДТП водитель "Соляриса" погиб. Уголовное дело в отношении виновника аварии направлено в Калязинский районный суд для рассмотрения по существу.

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