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Здоровье24 января 2022 11:56

В Тверской области вакцинировано от коронавируса 631 501 человек

За сутки - 767
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается прививочная кампания

В Тверской области продолжается прививочная кампания

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 24 января прививку сделали 631 501 человек, за последние сутки – 767 человека.

В регионе действует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

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